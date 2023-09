Mit diesen 5 Sätzen stärkt ihr die Bildung zu eurem Kind

Der beste Weg, um die Eltern-Kind-Beziehung zu stärken, ist, täglich liebevolle Botschaften zu übermitteln. Klingt einfach, ist aber manchmal schwieriger als gedacht. Zwischen Wäsche waschen, Essen kochen und Wutanfälle besänftigen bleibt manchmal kaum eine ruhige Minute für einen innigen Austausch – und zack, ist der Tag auch schon wieder vorbei.

Doch manchmal reicht es schon, kleine Momente zu schaffen, in denen der Bindungstank aufgeladen wird – und so nebenbei dafür zu sorgen, dass der Alltag harmonischer verläuft. Es kann hilfreich sein, einige Sätze im Hinterkopf zu speichern, um sie seinem Kind im geeigneten Moment mit auf den Weg zu geben. Wiederholungen sind in diesem Fall auch garantiert nicht langweilig – denn diese Sätze können Kinder gar nicht oft genug hören!

5 Sätze, die die Bindung zu deinem Kind stärken:

Ich verbringe gern Zeit mit dir. Du bist mir wichtig.

Es erscheint uns vielleicht selbstverständlich, aber dennoch stärkt es das Selbstbewusstsein unserer Kinder enorm, diese Botschaft regelmäßig zu hören.

Ich bin sehr froh, dass es dich gibt und du ein Teil unserer Familie bist.

Ein Satz wie eine Umarmung, der Kindern das Gefühl vermittelt, gebraucht, geliebt und genau richtig zu sein.

Egal, was du tust, ich bin immer für dich da.

Es ist wichtig für Kinder zu wissen, dass sie in jeder Lebenslage auf ihre Eltern zählen können. Das heißt nicht, dass Eltern alles durchgehen lassen und keine Grenzen setzen sollten. Auch wenn man unterschiedliche Meinungen oder Vorstellungen hat, ist es möglich, auf der Seite des Kindes zu sein. Manchmal bedeutet das, dem Kind zu helfen, sein Verhalten zu verstehen und zu ändern.

Ich liebe dich, so wie du bist.

Bedingungslose Liebe ist das A und O und das Fundament jeder Eltern-Kind-Beziehung. Deshalb können wir unseren Kindern gar nicht oft genug vermitteln, dass wir sie so lieben, wie sie sind – mit all ihren Gefühlen und in jeder Situation.

Deine Gefühle sind wichtig. Erzähle mir, was dir Sorgen bereitet.

Als Eltern wollen wir unsere Kinder unterstützen und ihnen eine liebevolle Umgebung bereiten. Dazu gehört, unseren Kindern zu vermitteln, dass wir immer ein offenes Ohr für sie haben und sie mit all ihren Sorgen und Nöten zu uns kommen können.