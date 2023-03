Wenn Eltern Geschwister ungerecht behandeln ...

Wenn sich ein Kind ständig ungerecht behandelt fühlt

Schlussendlich sollen die Kids ja auch auf das Leben in einer Gemeinschaft vorbereitet werden. In der Schule bekommt man schließlich auch nicht immer einen Ausgleich, wenn ein anderes Kind mal einen Vorteil hat. Im Laufe der Zeit lernen ältere Geschwister, dass ihre jüngeren Geschwister andere Bedürfnisse haben und sind seltener eifersüchtig. Wenn das Baby auf den Arm genommen wird, empfinden sie es nicht mehr als Ungerechtigkeit.

Wichtig ist vor allem, dass man Anschuldigungen wie "Der hat aber mehr als ich!" nicht mit Rechtfertigungen begegnet, jedem Kind genau so viel gibt, wie es braucht und die Zeit, die man für gemeinsame Aktivitäten hat, nach Bedarf einteilt.

Wie Platon schon sagte: "Gerechtigkeit wird nur dort herrschen, wo sich die vom Unrecht nicht Betroffenen genauso entrüsten, wie die Beleidigten."

Andere Kinder haben immer mehr, der Vater beschäftigt sich immer häufiger mit den anderen und die Weihnachtsgeschenke der Geschwister werden immer besser sein. Das Thema wird in so gut wie jeder Familie wieder und wieder bearbeitet. Der sensible Umgang damit vermeidet Streitigkeiten und bereitet die lieben Kleinen auf den sozialen Umgang mit anderem in ihrem späteren Leben vor.

Autor: Christian Personn