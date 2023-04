Gewalt in der Erziehung ist sinnlos

Abgesehen von den körperlichen und seelischen Schmerzen, die diese Form der Bestrafung verursacht, haben Studien mittlerweile belegen können: Schläge und Beleidigungen sind als Erziehungsmethode vollkommen ineffektiv. Ein Versuch aus dem Jahr 2014 hat gezeigt: Kinder, die eine dieser Bestrafungen für ein Fehlverhalten erhalten hatten, kehrten wenige Minuten nach der Bestrafung zurück – um genau dasselbe noch einmal zu tun, wofür sie gerade bestraft worden waren.

Doch das Schlagen und Beleidigen der eigenen Kinder ist nicht nur eine vollkommen nutzlose Erziehungsmaßnahme: Es kann auch langfristig schwerwiegende Folgen bei den geschlagenen Kindern verursachen. So wurde eine Tendenz zur Aggression im Vorschul- und Schulalter sowie ein höheres Risiko für die Entwicklung psychischer Störungen bei betroffenen Kindern beobachtet. Eine weitere Studie hat zudem eine Verengung der Grauen Substanz in einigen Teilen des Gehirns und damit eine Verringerung des IQ belegt.

Kinder nicht schlagen: eine Selbstverständlichkeit?

"Ich würde mein Kind nie schlagen!" Das behaupten wohl die meisten Eltern von sich. Doch in Situationen der Wut oder der Hilflosigkeit ist es dennoch vielen schon passiert: Das Kind will nicht hören, nicht spuren, wird auch noch frech. Und irgendwann rutscht die Hand doch aus. Nur eine Ohrfeige, ein kleiner Klaps, mehr war da nicht. 40 Prozent (!) der befragten Eltern gaben noch 2011 in einer Umfrage in Deutschland an, ihrem Kind innerhalb der letzten zwölf Monate einen Klaps auf den Po gegeben zu haben.

Zehn Prozent der Mütter und Väter haben angegeben, ihr Kind bereits mit einer Ohrfeige bestraft zu haben. In den Vereinigten Staaten gaben laut einem Artikel 70 Prozent der befragten Eltern in einer Umfrage an, dass "ein guter Schlag manchmal notwendig ist, um ein Kind zu disziplinieren". Das war 2013. Trauriger Trost: Die Zahl ist bereits gesunken. Im Jahr 1984 stimmten noch erschreckende 86 Prozent der Mütter und Väter dieser Aussage zu.

Mit ihrer erneuten Warnung wollen die amerikanischen Kinderärzte Zahlen wie diese weiter senken.

Das empfehlen die Ärzte

"Gesunde Formen der Disziplin" lautet die Empfehlung der Ärzte. Aber was bedeutet das genau? Drei Beispiele: