Warum es wichtig ist, dass Kinder lernen, ihre Gefühle selbst zu regulieren

Definition Selbstregulation

Ralph Schliewenz ist Diplom-Psychologe, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut in Soest und im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen aktiv. Er erklärt, was Selbstregulation aus psychologischer Sicht bedeutet: "Ich würde das in Richtung Emotionen interpretieren und als die Fähigkeit übersetzen, Gefühle angemessen eigenständig gestalten zu können." In der Regel gehe es dabei um negative Emotionen, denn die positiven benötigen meist keine Anpassung. "Wenn wir uns wieder besser fühlen wollen, brauchen wir Strategien, dies hinzubekommen", so der Psychologe weiter.