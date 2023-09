Die Krux mit den Kategorisierungen

Die folgenden Kategorisierungen möchten wir mit einem leicht ironischen Unterton weitergeben. Denn erstens: Was bringt es uns, andere Menschen (und ggf. auch uns selbst) ständig in Schubladen zu stecken?! Zweitens: Wir wissen doch alle, dass Kategorisierungen vereinfachte Verallgemeinerungen sind, die oftmals der Orientierung dienen, die Realität aber nur begrenzt abbilden können. Und drittens: In unserer Leistungsgesellschaft leiden viele Menschen unter dem ständigen Vergleichen und Bewerten. Das ist nichts, was wir unterstützen wollen.