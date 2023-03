Wie streng sollten Eltern sein?

Eher nicht. Denn zwischen Drill und Laissez-faire gibt es gute Kompromisse. Kinder zu bevormunden, ihre Meinung zu unterdrücken, sie wegzusperren oder gar zu schlagen – das gehört heute genauso in die pädagogische Mottenkiste wie die grenzenlose Freiheit nach dem Motto "Macht doch, was ihr wollt." Da haben die Mütter und Väter von heute aus Fehlern der Vergangenheit gelernt. Ein grundsätzlich positiver Schritt nach vorne.

Also einfach nach Gefühl vorgehen und den Kindern alles ersparen, was einem selbst als Kind missfiel? Das klingt theoretisch ganz einfach, doch in der Umsetzung im Alltag scheitert es oft. Denn meist wissen wir Erwachsenen vor allem, was wir nicht wollen. Also nicht autoritär sein, aber auch nicht einfach alles durchgehen lassen, bis die Kids uns auf der Nase herumtanzen. Wir möchten heute von unseren Kindern geliebt und gleichzeitig respektiert werden; wir wünschen uns klare Regeln genauso wie kleine Freiheiten, die ein Kind braucht, um die Welt zu entdecken. Aber wie schaffen wir das?

An die Gegebenheit der Gegenwart anpassen

Erziehungsexperten sind sich heute weitgehend einig: Familien sollten durchaus alte Regeln fortführen, sie aber an die Gegebenheiten der Gegenwart anpassen. Ein Beispiel: Der Kumpel-Vater von heute glänzt zum Glück nicht mehr nur durch Abwesenheit. Er tobt mit den Kindern, spielt mit ihnen, erzählt ihnen eine Gute-Nacht-Geschichte und kann danach trotzdem ganz klar zum Ausdruck bringen: "Jetzt brauche ich mal zwei Stunden Ruhe." Davor aber schrecken viele zurück, weil sie befürchten, dann genauso so herrisch und streng zu wirken wie früher der eigene Vater, in dessen Gegenwart die Kinder nichts anderes tun durften, als ruhig zu sein. Solche Kompromisse lassen sich auch in vielen anderen Dingen finden. Am besten geht das auf der Basis von drei Eckpfeilern: Werte bestimmen, Autorität zeigen und authentisch bleiben.