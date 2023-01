Tigermütter: Können Kids nur mit Drill und Strenge erfolgreich werden?

Tiger Mom: Erzieherischer Drill statt "Kuschelpädagogik"

Amy Chuas, US-amerikanische Jura-Professorin chinesischer Abstammung, will mit ihrem Erfahrungsbericht "Die Mutter des Erfolgs" (im Amerikanischen "Schlachthymne der Tigermütter") beweisen, dass Drill und Disziplin der westlichen Kuschelpädagogik vorzuziehen ist. Ihr Buch hat genauso wie in Amerika auch in Deutschland eingeschlagen wie eine Bombe! Denn, ja, es polarisiert und behandelt ein Thema, mit dem sich alle Eltern beschäftigen: DEM anscheinend besten Weg fürs Kind. Seinem Untertitel entsprechend soll das Buch als Ratgeber zeigen, wie man seinen "Kindern das Siegen" beibringt. Und dazu sollen ihr zufolge auch einschüchtern, drohen, erpressen, manipulieren, niederbrüllen, demütigen als bewährte Erziehungsmittel dienen. Die Tochter chinesischer Einwanderer hat all das bei ihren beiden Töchtern Sophia und Lulu eingesetzt. Aus ihren Kindern sollten musikalische Wunderkinder mit einer erfolgreichen beruflichen Zukunft werden. Und dazu drohte sie ihren Kids auch mal damit, Kuscheltiere zu verbrennen, um ihre strengen Ziele durchzusetzen …