"Die Fehler, die wir als Eltern machen, haben mit unserer eigenen Kindheit zu tun"

Was macht das mit meinem Kind?

Wenn wir selbst diese Erfahrung gemacht haben und vielleicht hektisch und hart angezogen wurden, machen wir das oft mit unseren Kindern genauso. Das Kind lernt (unbewusst): Ich darf meinen Impulsen nicht folgen, meine Impulse sind unwichtig. Oder es schlussfolgert: Meine Mama zieht mich so hart an, also hat sie mich nicht lieb. Und: Ich bin schuld, bin zu langsam, ich kann das nicht. Da das Kind noch keine erwachsene Logik zur Verfügung hat, kann es nicht erkennen, dass seine Mutter durch die Gestaltung des Morgens ein Zeitproblem kreiert hat, deshalb gestresst ist und nicht mehr entspannt und liebevoll sein kann. Und dass das Kind nicht schuld ist an ihrer Entscheidung, wie sie den Morgen gestaltet und auch nicht an ihren sich daraus ergebenden Gefühlen.

Wie können wir vermeiden, in diese Fallen zu tappen?

Da unsere unbewussten Verhaltensmuster in solchen Momenten getriggert sind, können wir es zunächst nicht verhindern, diese "Fehler" zu machen. Aber ich kann an meinem eigenen Verhalten erkennen, dass ich in bestimmten Situationen über- oder unterreagiere: Dass ich laut und ungeduldig werde, mich komplett hilflos fühle oder emotional kalt bleibe, obwohl die Situation etwas anderes erfordert. Es ist wichtig, mir das Unbewusste bewusst zu machen. Dann kann ich mein Verhalten ändern und somit verhindern, dass sich mein konditioniertes Verhaltensmuster auf die nächste Generation überträgt und zum Dauerbrenner wird. Denn wenn ich immer wieder ärgerlich und überfordert bin und daran nichts ändere, wächst das Kind mit meiner Überforderung und allen sich daraus ergebenden Konsequenzen auf.