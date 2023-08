"Mama, nicht schreien!" Diese Tipps helfen Eltern, mit ihrer eigenen Wut umzugehen

Warum sind es gerade die eigenen Kinder, die Eltern oft wütend machen?

"Weil sie uns so nahestehen. Sie kennen uns und spüren, wie es uns geht. Manchmal besser, als wir das selbst tun. Unsere Kinder sind auf uns angewiesen, brauchen uns. Entsprechend ist es wichtig für sie, zu wissen, was mit uns los ist. Ihre Gehirne "scannen" uns also permanent – auch, wenn wir gerade nicht bewusst mit ihnen kommunizieren. Kinder lernen auch und vor allem durch Beobachtung, durch Vorleben. Was sie sehen – wie wir etwa mit unangenehmen Gefühlen umgehen, ob sie uns ganz erfassen oder wir sie unterdrücken – nehmen sie an als „so macht man das also."

Was signalisiert uns unsere Wut?

"Natürlich kochen wir manchmal einfach über, wenn wir uns mit einem Zuviel an To-Dos und einem sehr hektischen Alltag konfrontiert sehen. Bringen uns unsere Kinder aber regelmäßig auf die Palme, sollten wir als Eltern genauer hinsehen und uns fragen, warum unsere Kinder das tun: Helfen sie uns womöglich dabei, uns endlich zu entladen? Das lässt sich natürlich nicht pauschal sagen, aber der Blick auf uns selbst und unser Leben lohnt sich und ist für eine bewusste Elternschaft unerlässlich."

Was macht das Schreien oder eine verletzende Bemerkung mit Kindern?

"Schreien an sich ist nichts Negatives, es kann befreiend und wohltuend sein. Es gibt aber einen bedeutenden Unterschied zwischen Schreien und Anschreien: Schreie ich als Ausdruck überkochender Emotionen meine Wut raus oder schreie ich mein Kind an und sage verletzende Dinge? Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass Kinder die Worte ihrer Eltern glauben. Sagen wir unserem Kind, dass es dumm ist, dass es nie etwas schafft, dass es eine Belastung ist, so übernimmt es das als Wahrheit. Es wird abgespeichert und prägt sein Bild von sich selbst oft lebenslang."

Kann ich etwas gegen bereits passierte verbale Verletzungen tun?

"Rutscht uns einmal eine verletzende Bemerkung raus, sollten wir uns entschuldigen. Wenn wir es ernst meinen und an uns selbst arbeiten, spüren das unsere Kinder. Verletzen wir unsere Kinder aber immer wieder verbal, sollten wir uns fragen, ob wir diese Dinge wirklich glauben, und warum: Projizieren wir etwa eigene, prägende Erfahrungen auf unser Kind? Oder steht hinter solchen Aussagen Angst, weil wir meinen, unser Kind würde etwas für uns Wünschenswertes nicht erreichen? Das gilt es, sich anzusehen, wenn wir unsere Verantwortung als Eltern wahr- und ernst nehmen wollen. Und: Die beste Entschuldigung ist geändertes Verhalten."