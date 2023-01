Attacke – wenn Kinder versehentlich ihre Eltern verletzen

Irgendwann fragte ich meine Mutter, warum sie einen kleinen Höcker auf der Nase hat. Ihre Antwort: "Von euch!" Meine drei Geschwister und ich haben die arme Nase offenbar mehrmals mit dem Hinterkopf so stark attackiert, dass sie gebrochen war. Natürlich unabsichtlich. So richtig nachvollziehen kann ich das erst, seitdem ich selbt Mutter bin. Sicher erinnert auch ihr euch noch daran, wie euer Baby sich in einem bestimmten Alter einfach unvermittelt nach hinten schmiss. Oder sogar noch früher: Wenn Babys ihren Kopf noch nicht alleine halten können, passiert so etwas auch oft unerwartet. Und wenn dann gerade eine Nase im Weg ist, kann das ganz schön schmerzhaft für den Betroffenen sein.

Auch die scharfen Fingernägel von Babys sorgen hier und da für Kratzer – sicherlich am unangenehmsten, wenn sie im Auge der Eltern oder Geschwister landen ...