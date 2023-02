Mein erstes Mal mit Kind in der Notaufnahme

Den Experten vertrauen und durchatmen

"Die wissen schon, was sie machen", besänftigte mich mein Mann. Noch bevor die Sorge um meinen Sohn der Wut auf das Wartesystem weichen konnte, hörte ich eine Stimme: "Wo ist das Kind, das Glas geschluckt hat?" Der Herr in Weiß winkte uns zu sich, vorbei an allen Wartenden, und jetzt bekam ich ein schlechtes Gewissen vor den beiden Blutenden.

Eine gefühlte Ewigkeit lang wurde Tom untersucht. Atemtest, Klopftest, Horchtest – ich habe die echten Namen der ganzen Tests längst vergessen, aber es wurde geklopft und gehorcht und getestet ohne Ende. "Sie wissen, dass wir auch eine Kindernotaufnahme haben?", fragte der Arzt, als feststand, dass keine akute Gefahr besteht. "Nein", antwortete ich wahrheitsgemäß und schob hinterher: "Entschuldigung, es ist unser erstes Mal mit ihm in der Notaufnahme". "Dafür lief es doch ganz gut", scherzte der Arzt, "Ihrem Jungen geht es prima, da ist nichts passiert." "Darauf einen Schnaps", scherzte ich vor Erleichterung zurück und streichelte über meinen Babybauch. Der Arzt lachte nicht.

Beim zweiten Mal wird gar nichts leichter

Zwei Jahre später bekomme ich einen dieser Anrufe aus der Kita, die alle Eltern fürchten: Mein Sohn ist gestürzt, Platzwunde am Kopf, die Erzieherinnen sind sich einig, dass es genäht werden muss. Sofort erinnere ich mich an den ersten Advent 2016 zurück. Ermahne mich selbst zur Ruhe. "Ich sage meine Termine ab und komme direkt zu euch", höre ich mich in gefasstem Ton sagen. "Danke, dass du so ruhig bleibst", sagt die Erzieherin am Telefon. "Ist doch klar", erwidere ich betont entspannt, "Panik bringt jetzt ja nichts."

In der Sekunde, in der ich auflege, renne ich los – so schnell, wie ich in meinem Leben noch nie gerannt bin.