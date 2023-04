Super lustig: Wie Kinder auf ihr Geschwisterchen reagieren

Wenn Kinder große Schwester oder großer Bruder werden, stellt das das Leben der Minis auf den Kopf. Vieles wird sich verändern und es scheint, als würden viele Kids genau das in dem Moment so richtig begreifen, wenn sie den Neuankömmling das erste Mal in den Arm gelegt bekommen. So richtig geheuer ist der Familienzuwachs manchen großen Geschwistern oft noch nicht. Aber seht selbst, die Reaktionen sind unbezahlbar ...

PS: ... keine Sorge, die große Geschwisterliebe kommt mit ein bisschen Eingewöhungszeit auch bei den kleinen Skeptikern bestimmt noch ...