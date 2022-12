Wie wird mein Kind schlau? Was Eltern wissen sollten ...

Die Herkunft bestimmt auch weiterhin die Zukunft – und die Bildungschancen

Die Herkunft bestimmt also weiterhin die Zukunft. Auch in Deutschland gilt das noch immer. Die Universitäten Dortmund und Jena erstellten für die Bertelsmannstiftung eine Studie, die zu dem Ergebnis kommt: "Der Bildungserfolg, gemessen in Kompetenzen von Neuntklässlern in Mathematik, bleibt weiterhin stark von der sozialen Herkunft abhängig." Das heißt: Wer aus schlechten Verhältnissen stammt, hat geringere Chancen auf höhere Bildung.

Der Einfluss der Eltern auf die Lernfreude der Kinder ist offenbar so groß, dass keine Kita und keine immer wieder reformierten Bildungspläne das ausgleichen können. Es geht dabei nicht in erster Linie um frühes Schreiben oder um das Beherrschung der Grundrechenarten – denn das ist lernbar, und dafür ist die Schule da. Entscheidend ist die Fähigkeit, etwas wahrzunehmen und es sich anzueignen. Die entsteht bereits im Mutterleib und wird danach vor allem im Austausch mit der Mutter und dem Vater weiterentwickelt.