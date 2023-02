"Wir lachen mit dir, nicht über dich!" Was an diesem Satz falsch ist ...

Ein Kind hat bereits eigene Gefühle ...

Manchmal denken Erwachsene, sie könnten entscheiden, welche Gefühle in einer Situation angebracht wären. Sie wüssten besser, wie ein Kind sich jetzt fühlen und verhalten sollte. Doch dabei vergessen sie, dass das Kind bereits eigene Gefühle erlebt. Gefühle, die real, berechtigt und belastend sind.



"Man muss auch über sich selbst lachen können", mögen manche jetzt sagen.



Doch Selbstironie setzt besonders eins voraus: Selbstvertrauen! Vertrauen darin, dass ich auch mit meinen Makeln und Fehlern geliebt und akzeptiert werde. Und genau dieses Vertrauen zerstöre ich, wenn ich über die Gefühle meines Kindes lache.



Man stelle sich vor, etwas Vergleichbares wäre mir passiert. Ich hätte aus Tollpatschigkeit etwas zerstört, in das ich viel Mühe investiert habe. Vielleicht hätte ich aus Müdigkeit die Tasten verwechselt und versehentlich meine Hausarbeit gelöscht, an der ich die ganze Nacht geschrieben habe. Wäre es okay gewesen, über mich zu lachen? Ja vielleicht ... aber eben nur, wenn auch ich darüber lachen kann.

Schadenfreude und Ironie können kleine Kinder noch nicht begreifen

Humor entwickelt sich in Stufen. In den ersten Jahren ist alles lustig, was irgendwie nicht dem "Normalen" entspricht. Doch Schadenfreude und Ironie können Kinder aufgrund mangelnder Hirnreife noch gar nicht begreifen.



Alles was bei ihnen ankommt, ist das Gefühl "mit mir stimmt irgendwas nicht, weil alle über mich lachen. Ich bin nicht normal." Daraus erwächst eine Unsicherheit, die einen noch Jahre begleiten kann.



Das heißt nicht, dass wir nie wieder lachen dürfen, wenn unsere Kinder etwas lustiges machen.

Ich bin dankbar für jedes Lachen, das sie mir schenken!



Nur ist es eben wichtig, dass wir uns vorher versichern, dass sie auch mitlachen.



Und diesen Satz können wir uns sparen.

