Augenringe bei Kindern: Schlafmangel ist meistens NICHT die Ursache

Dunkle oder blaue Augenringe bei Kindern sind meistens harmlos

"Augenringe bei Kindern sind sehr selten Symptom für eine Krankheit", sagt Dr. Hermann Josef Kahl. Der Kinder- und Jugendarzt berichtet, dass in seiner Düsseldorfer Praxis häufig Eltern nach den Schatten unter den Kinderaugen fragen. "Das ist auch richtig", so der Mediziner, "wenn die Eltern besorgt sind, sollten sie immer ihren Kinderarzt konsultieren." Dennoch seien Augenringe medizinisch gesehen nahezu nie bedrohlich. Meistens ist auch Schlafmangel nicht die Ursache für die blauen Augenringe, sondern ein optischer Effekt: Die zarte Haut unter den Augen ist bei kleinen Kindern noch dünner als bei Erwachsenen. Dadurch ist es sehr häufig der Fall, dass die Blutgefäße durchschimmern. Vor allem blasse, hellhäutige Kinder sind von diesem Phänomen betroffen. So wie mein Junge. Mit zunehmendem Alter sollen die bläulichen Augenringe von allein verschwinden.

Wenn das Kind Augenringe bei Durchfall oder Erbrechen hat

Allerdings können Augenringe bei Kindern auch auf einen akuten Flüssigkeitsmangel hinweisen. Wenn ein Baby zum Beispiel an einer Magen-Darm-Erkrankung leidet, die mit Durchfall oder Erbrechen einhergeht, ist höchste Eile geboten. "Da Babys und Kleinkinder viel schneller vom Austrocknen bedroht sind, als Erwachsene, sollten Sie in diesem Fall die Augenringe Ihres Sprösslings nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sprechen Sie umgehend mit einem Arzt und versuchen Sie, den Flüssigkeitshaushalt des Kindes auszugleichen", rät Kinderarzt Kahl.

Die Augenhöhle ist vom Flüssigkeitsentzug früher betroffen als andere Körperpartien und deshalb ein gutes Frühwarnsystem für die Eltern. "Bei einer Magen-Darm-Erkrankung sollte aber auch ohne Augenringe darauf geachtet werden, dass das Kind genügend trinkt", ergänzt der Doktor.