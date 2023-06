Magen-Darm-Hölle: Diese Geheimtipps einer Kinderärztin sollten alle Eltern kennen

Top Magen-Darm-Geheimtipps für verzweifelte Eltern

Magen-Darm-Probleme sind bei Kindern (leider) absolut keine Seltenheit. In der Kita springen die Viren nur so von Kind zu Kind. Besonders in den ersten Lebensjahren kommt es häufig immer wieder zu Beschwerden wie Bauchschmerzen, Übelkeit oder Durchfall. Doch was tun, wenn das Kind unter solchen Symptomen leidet? Hier sind einige Magen-Darm-Tipps, die alle Eltern kennen sollten.