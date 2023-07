Durchfall beim Zahnen – kein Mythos, sondern (leider) die Wahrheit!

Symptome: So sieht Babys Stuhlgang beim Zahnen aus

Viele Experten halten Durchfall während des Zahnens für einen Mythos. Denn hinter einer Durchfallerkrankung (Darminfektion) stehen in den meisten Fällen verschiedene Viren und Bakterien. Was aber Fakt ist (und das kann ich als Mama blind unterschreiben): Durch das Zahnen verändert sich der Stuhlgang des Babys. Er erinnert stark an Durchfall, …

ist dünnflüssiger,

gelblicher,

schleimiger und/oder

riecht unangenehm faulig.

Auch kann sich die Stuhlmenge oder die Stuhlfrequenz erhöhen. Häufig ist auch vom sogenannten "Zahnstuhl" die Rede. Außerdem kann es in Zahnungsphasen öfter zu Verstopfungen und einem wunden Po kommen.

Ab wann ist es Durchfall?

Ab einem Wasseranteil von 75 Prozent spricht man von Durchfall. Die Symptome von Durchfall und Zahnungsstuhl sind jeweils dieselben, was eine Differenzierung zwischen einem Infekt und einer Zahnungsbegleiterscheinung auch immens erschwert. Denn auch während des Zahnens kann es zu erhöhter Temperatur, Appetitlosigkeit oder Abgeschlagenheit kommen. Im Zweifel lasst einen Magen-Darm-Infekt lieber vom Kinderarzt ausschließen.