Warum ihr bei euren Kindern bloß keine Fremdkörper aus Wunden entfernen solltet

Gegenstände nicht aus der Wunde herausziehen

Doch Larissa von #erstehilfekind warnt davor, die Gegenstände gleich herauszuziehen. Warum, das seht ihr hier in ihrem anschaulichen Reel, in dem sie eine mit einer Flüssigkeit gefüllte Plastiktüte zeigt, in die sie Stifte sticht und wieder herauszieht. Was dann passiert? Dasselbe, als würde man eine Scherbe aus dem Körper ziehen: Flüssigkeit (Blut) tritt umso stärker aus: