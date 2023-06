Splitter entfernen beim Kind: So macht ihr es richtig

Kann man einen Splitter drin lassen?

Oft empfinden die Kids einen Fremdkörper in der Haut selbst als störend und wollen ihn los werden. Mitunter drückt es auch an der Stelle, wo der Splitter steckt. Wenn es sich um große Splitter handelt oder sie das Kind selbst stören, solltet ihr versuchen, sie zu entfernen. Befindet sich hingegen nur ein kleiner Splitter in der oberen Hautschicht und stört euer Kind nicht, könnt ihr in auch drin lassen. Gerade Kleinkinder wollen oft nicht stillhalten und fangen möglicherweise an zu weinen, wenn ihr an ihnen "rumdoktort". Die Haut erneuert sich kontinuierlich, sodass kleine Spreisel in der Regel spätestens nach einer Woche von alleine verschwunden sind.

Splitter beim Kind entfernen – mit Pinzette oder Nadel

Entscheidet ihr euch dazu, den Spiltter zu entfernen, solltet ihr eine Pinzette und eine Nadel bereitlegen und diese desinfizieren. Wascht euch vorher auch die Hände und desinfiziert die entsprechende Hautstelle des kleinen Patienten. Schaut der Splitter aus der Haut heraus, könnt ihr ihn mit der Pinzette greifen und herausziehen. Sitzt er dafür zu tief in der Haut, nehmt eine Nadel, schiebt diese vorsichtig direkt unter den Spreisel und zieht bzw. schiebt ihn dann mithilfe der Nadel heraus.

Hinterher noch mal die Wunde desinfizieren und die nächsten Tage beobachten. Ihr könnt auch gerne ein Pflaster draufkleben – darüber freuen sich die Kids meist, vor allem, wenn es ein buntes Kinderpflaster ist. So kommt kein Dreck in die Wunde, das beugt Entzündungen vor. Die Stelle solltet ihr euch aber dennoch immer mal wieder anschauen, ob sich keine Rötung bzw. Entzündung zeigt.

Splitter mit Backpulver entfernen

Es gibt auch einige Hausmittel, die sich unter Umständen eignen, wenn ihr mit Pinzette und Nadel nicht weiterkommt oder der Spreisel einfach zu klein ist.

Dann könnt ihr es zum Beispiel mit Backpulver probieren. Verrührt einen Esslöffel Backpulver mit etwas Wasser, bis eine breiige Paste entsteht. Diese gebt ihr auf die Stelle mit dem Splitter und deckt sie mit einem sauberen Pflaster oder eine Mullbinde ab. Nach ein paar Stunden sollte der Splitter verschwunden sein oder sich leicht entfernen lassen.