Ab wann dürfen Kinder im Auto vorne sitzen?

Vorne sitzen mit Kindersitz und Sitzerhöhung

Am allersichersten sitzen Kinder laut ADAC hinten! Wenn sie vorne sitzen, dann am sichersten in einem Kindersitz mit Rückenlehne und Kopfstütze*. Sitzerhöhungen mit Gurtführung verhindern, dass im Falle eines Unfalls der Beckengurt hoch rutscht und in den Bauchraum des Kindes schneidet.

Einfache Sitzerhöhungen erfüllen die gesetzliche Mindestanforderung. Sie bieten keinen Schutz für Becken-, Schulter- und Kopfbereich, sind aber immer noch besser, als gar kein Kindersitz.

Schnallt man ein Kind ohne Kindersitz an, besteht ein großes Risiko von inneren Verletzungen durch den Beckengurt. Zudem droht ein Bußgeld von 30 Euro. Wer ein Kind ohne Kindersitz und dazu noch unangeschnallt mitfahren lässt, muss 60 Euro Strafe zahlen und bekommt einen Punkt in Flensburg.