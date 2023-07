Verbrennungsgefahr: Rutschen können in der Sonne bis zu 60 Grad heiß werden!

Kinderhaut ist besonders anfällig für Verbrennungen

Kinderhaut ist dünner und empfindlicher als die von Erwachsenen. Bei Temperaturen von über 44 Grad wird Gewebe zerstört. Dauert die Hitzeeinwirkung länger, reichen schon Werte ab 40 Grad. Das Gemeine an Rutschen: Sitzt das Kind erst einmal, kann es die heiße Oberfläche nicht so schnell wieder verlassen. Anders zum Beispiel als bei einem heißen Griff, den das Kind instinktiv loslässt, wenn der Schmerz einsetzt. Daher kann es bei Rutschen sogar zu Verbrennungen zweiten Grades kommen.

So erging es vor einigen Jahren auch der kleinen Annalena. Bei einem Ausflug mit ihren Eltern in den Münchner Westpark zog sich die damals Vierjährige auf einer 15 Meter langen Rutsche schlimme Verbrennungen zu. Die Rutsche war so heiß, dass sie am Ende sogar mit der Haut auf dem Metall kleben blieb – wie auf einer heißen Herdplatte. Die Ärzte diagnostizierten am Gesäß Verbrennungen zweiten Grades, an den Händen ersten Grades. Das kleine Mädchen musste sogar operiert werden – sie benötigte eine Hauttransplantation.