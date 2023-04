Ist Kirschlorbeer giftig für Kinder?

Was ist zu tun, wenn ein Kind Kirschlorbeer gegessen hat?

Sollte sich euer Kind an der Kirschlorbeer-Hecke bedient haben, ist es trotzdem besser vorsichtig zu sein. Die Pflanzenreste auf jeden Fall sofort aus dem Mund entfernen und dem Kind schnellstmöglich viel Wasser zu trinken geben, um das Gift zu verdünnen. Bei zwei bis drei Früchten besteht in der Regel keine Gefahr. Wer auf Nummer sicher gehen will, sucht trotzdem einen Arzt auf.

Symptome einer Kirschlorbeervergiftung

Wie bereits erwähnt, sind besonders die Kerne des Kirschlorbeers gefährlich. In ihnen ist die Konzentration der chemischen Substanz, die Blausäure freisetzt, besonders hoch. Die tödliche Dosis Blausäure liegt bei ein bis zwei Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Sollte sich euer Kind wirklich beim Verzehr der Kirschlorbeer-Früchte oder -Blätter vergiftet haben, können folgende Symptome auftreten:

Übelkeit, Bauchschmerzen und Erbrechen

Herzrasen und Krämpfe

seltener: Gesichtsröte, Kopfschmerzen, verminderte Atmung und Schwindel

In der Regel zeigt ein Kind Vergiftungserscheinungen, nachdem der Zersetzungsprozess im Magen begonnen hat – das dauert mindestens eine Stunde. Alle genannten Symptome sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Wegen dringender Vergiftungsgefahr solltet ihr sofort einen Arzt aufsuchen! Er verabreicht dem Kind wahrscheinlich eine Kohlegabe, um die Toxine im Magen zu binden, im Ernstfall kann sogar eine Entgiftung nötig sein.

Ist Kirschlorbeer auch gefährlich für Tiere?

Die Giftsubstanzen im Kirschlorbeer wirken auf Tiere genauso wie auf Menschen. Solltet ihr also ein Haustier haben, passt auf, dass auch dieses nicht von den Früchten oder Blättern des Kirschlorbeers nascht. Auch das Laub sollte nicht an Nagetiere wie Meerschweinchen oder Kaninchen verfüttert werden. Eine Vergiftung von Hunden oder Katzen ist eher unwahrscheinlich, da diese normalerweise keine Blätter oder Beeren fressen. Gefährlicher ist die Pflanze für Kühe, Schafe, Ziegen, Pferde und Wildtiere.

Gibt es auch ungiftige Kirschlorbeer-Sorten?

Nein, alle Arten von Kirschlorbeer, auch der portugiesischen Kirschlorbeer, sind für den Menschen giftig.

Das solltet ihr beachten, wenn ihr eine Kirschlorbeer-Hecke habt

Es ist nicht zwingend notwendig, den Kirschlorbeer aus seinem Garten zu verbannen, wenn man Kinder hat. Jedoch solltet ihr darauf achten, dass Kinder nichts von der Pflanze abreißen und sich in den Mund stecken. Zur Sicherheit solltet ihr die verlockenden Früchte bis zu der Höhe, an die euer Kind rankommt, entfernen. Wenn ihr nur einzelne Kirschlorbeer-Pflanzen habt, könnt ihr sie auch in eine hintere Ecke im Garten umpflanzen, die nicht zum Spielen genutzt wird. Sind eure Kids alt genug, klärt sie am besten über die Gefahren beim Verzehr der Fürchte auf. Denn auch an Gehwegen auf dem Weg zur Schule oder Kita befinden sich häufig Kirschlorbeer-Hecken.