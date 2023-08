Ungiftige Pflanzen entdecken: So lernen Kinder sicher die heimische Natur kennen

Warum ist es für Eltern wichtig, die ungiftigen Pflanzen unserer heimischen Flora zu kennen?

Die Sicherheit eurer Kinder hat natürlich immer oberste Priorität. Das gilt auch beim Spielen im Garten und der Natur. Doch auch dort können Gefahren lauern. Zum Beispiel in Form giftiger Pflanzen. Umso wichtiger ist es, diese von ungiftigen Pflanzen unterscheiden zu können. Pflanzen sind nämlich eine hervorragende Möglichkeit, euren Kindern den Kontakt mit der Natur zu ermöglichen, ohne euch Sorgen um die Gesundheit eurer Kids machen zu müssen. Wir sagen euch in diesem Artikel, welche bekannten Pflanzen für eure Kleinen wirklick harmlos sind. Erwähnt sei jedoch bereits zu Beginn, dass ein Verzehr größerer Mengen an Pflanzen grundsätzlich gesunheitschädigend sein kann. Was ihr machen solltet, wenn eurer Kind mal Pflanzen gegessen hat, erklären wir euch weiter unten.