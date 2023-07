Giftige Zimmerpflanzen: So schützt ihr eure Kinder

Monstera – kein wirkliches Monster

Die als Zimmerpflanze beliebte Monstera (siehe Aufmacherbild, ganz oben in diesem Artikel) gilt als leicht giftig. Kinder sollten daher die Blätter, Blüten und Samen nicht in den Mund nehmen. Es kann zu Schluckbeschwerden und Erbrechen kommen.

Yucca-Palme – pflegeleicht, aber nicht ohne

Die Yucca-Palme ist eine weitere Zimmerpflanze, die giftig sein kann. Sie enthält ebenfalls Saponine und kann bei Verschlucken Übelkeit, Erbrechen und Durchfall verursachen. Darüber hinaus können die scharfen Spitzen der Blätter Verletzungen verursachen, wenn Kinder damit in Kontakt kommen. Achtet also darauf, dass kleine Kinder nicht an die Pflanze herankommen oder entfernt die Spitzen der Blätter. So oder so: Lasst eure Kinder nie mit dieser Pflanze alleine im Raum, damit sie nicht unbemerkt etwas davon essen.