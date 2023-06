Vorsicht Sturzgefahr: Die besten Tipps, damit euer Kind nicht aus dem Bett fällt!

Hohes Bett und Steinfußboden – keine gute Kombination

Was schon zu Hause eine Herausforderung sein kann, stellt viele Eltern unterwegs erst recht vor große Rätsel. Wir haben das selbst erlebt, als wir mit unserem damals vierjährigen Sohn in Costa Rica urlaubten. Halbwegs hohes Bett, ein Doppel- und ein Einzelbett, Steinfußboden, ansonsten nicht viele verschiebbare Möbel. Wir ließen es also drauf ankommen, was nicht besonders schlau war, wie sich im Nachhinein herausstellte.

Mitten in der Nacht wachte ich von einem "Rumms" auf. Mein Sohn lag auf dem Fußboden – auf dem STEINfußboden – er war tatsächlich aus dem Bett gefallen. Glück im Unglück: Er hatte sich nichts getan, schaute sich nur etwas verwirrt um, weil er nicht gleich wusste, wo er gelandet war.

Tatsächlich heißt es ja, dass Betrunkene und Kinder im Schlaf so entspannt sind, dass sie sich nichts tun, wenn sie irgendwo herunterfallen. Das war zum Glück offenbar auch bei meinem Sohn der Fall, auch wenn man sich sicher nicht darauf verlassen sollte. Ab sofort legten wir also die Taschen unserer Surfboards als Polsterung auf den Boden neben das Bett und stellten noch einen Stuhl mit Lehne in Richtung Bett davor, um das Rausfallrisiko zu minimieren. Zum Glück klappte das. Aber optimal war diese Kompromisslösung nicht.