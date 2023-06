Endlich besser schlafen: Welche Wunder ein Stillkissen nachts bewirken kann

Inhalt

Stillkissen zum Schlafen in der Schwangerschaft – warum es sich wirklich lohnt

Auch wenn der Entbindungstermin naht und die Vorfreude auf das Kleine immer größer wird, schleichen sich ab dem dritten Trimester Beschwerden wie Rückenschmerzen ein. Kein Wunder, denn das Bündel Glück wächst und wächst! Der Bereich um die Lende muss nämlich von da an immer mehr Gewicht aushalten. Viele werdende Mütter schwören dabei auf ein Stillkissen. Durch seine ergonomische Form hilft es euch, die perfekte Position zum Schlafen einzunehmen. Der Bauch kann ebenfalls mit dem Stillkissen entlastet werden, denn er wird zum Ende der Schwangerschaft immer schwerer und es an vielen Stellen drückt und schmerzt.

Nach der Geburt kann das Stillkissen hervorragend beim Stillen angewendet werden, da das Baby ebenfalls in eine angenehme Stillposition gebracht wird und zeitgleich eure Schultern, Arme und natürlich der Rücken entlastet werden.

Schlafpositionen in der Schwangerschaft mit Stillkissen: Richtig positionieren

Linke Seitenlage:

Viele Schwangere empfinden es als am angenehmsten, auf der linken Seite zu schlafen. Das Blut kann gut zirkulieren, da man nicht auf dem für den Blutkreislauf so wichtigen rechten Arm liegt. Die inneren Organe liegen auch richtig in der linken Seitenlage, das erleichtert das nächtliche Verdauen und kann zur Reduktion von Sodbrennen führen.

Ein Stillkissen kann hier zusätzlich helfen, indem man es zwischen die Beine legt, das entlastet die Hüften und auch die Knie, die über den Tag durch das zusätzliche Gewicht des Babys müde und schwer geworden sind. Der Babybauch kann auch auf Kissen gelegt werden, somit wird auch der Bauch entlastet. Dem erholsamen Schlaf sollte nun nichts mehr im Wege stehen –solange das Baby auch schläft.

Gerade auf dem Rücken sollte man nicht über einen längeren Zeitraum liegen, denn die Vena Cava, die wichtigste Hohlvene zum Austausch von sauerstoffarmem Blut, wird dadurch zu stark belastet, was zu Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel bis hin zur Bewusstlosigkeit führen kann.

Tipp: Nicht gleich in Panik geraten, wenn ihr auf der rechten Seite oder in Rücklage eingeschlafen seid. Für eine kurze Zeit ist dies in Ordnung, achtet nur auf Kribbeln im Körper, das deutet auf eine schlechte Blutzirkulation hin.

Warum das Schlafen mit Stillkissen bei Rückenschmerzen helfen kann

Rückenschmerzen sind eine der häufigsten Beschwerden, die werdende Mamas während der Schwangerschaft begleiten. Viele Gründe können dazu führen, darunter das zunehmende Gewicht des Babys, das den Rücken belastet. Stillkissen können eine vorbeugende oder zumindest eine entlastende Wirkung haben. Deshalb ist es ratsam, sich bereits im letzten Schwangerschaftsdrittel damit auszustatten.

Gerade beim Schlafen kann es durch seine Form Gelenke oder Muskeln entlang der Wirbelsäule entlasten und den beanspruchten Rücken entlasten. Man vermeidet das sogenannte Hohlkreuz, das den Rücken überdehnt und Gelenke und Muskeln in Mitleidenschaft zieht. Am Tag laufen Schwangere im letzten Trimester meist im Hohlkreuz, da das Gewicht des Bauchs kompensiert werden muss, daher sollte man vor allem während der Nacht auf eine gesündere Haltung setzen. Auf einem Stillkissen zu schlafen, kann dabei wirklich sehr hilfreich sein.

Wenn das Kleine da ist: Das Stillkissen für Babys Schlaf nutzen

Die ursprüngliche Idee des Stillkissens ist es natürlich, dass das Baby weich liegt und genau auf der richtigen Höhe zum Füttern liegt, damit es während des Stillens nicht gehalten werden muss. Allerdings kann das Stillkissen auch zum Schlafen für das Baby genutzt werden. Hier solltet ihr jedoch einige Punkte beachten.

Am wichtigsten ist, dass das Stillkissen fest zusammen hält, wenn das Baby darin ein Nickerchen hält. Kann man das Kissen nicht mit Bändern oder Schlaufen zu einem Nestchen formen, besteht die Gefahr, dass der Säugling zu weit in das Kissen rutscht. Besonders später, wenn sich das Baby bereits drehen kann, bringt das eine Erstickungsgefahr mit sich.

Daher sollte das Stillkissen auch nicht nachts mit ins Kinderbettchen gelegt werden, denn dann schlaft ihr selbst und könnt nicht darauf achten, wie das Baby im Stillkissen liegt. Das meist sehr breite Kissen kann den Platz in der Wiege oder dem Kinderbett sehr einschränken und den Schlaf behindern. Wollt ihr ein Stillkissen mit ins Bettchen geben, dann benutzt ihr es am besten fest verknotet als Bettumrandung.

Dem nachmittäglichen Nickerchen im Stillkissen steht jedoch nichts entgegen, denn es hält euer Baby rund herum warm und erinnert an den Mutterleib.

Tipp: Nutzt das Baby das Stillkissen wirklich gerne zum Schlafen, könnt ihr auch einen großen Kissenbezug oder ein T-Shirt von euch darüber ziehen, sodass das Baby nicht mehr zu tief einsinken kann. So sind auch längere Schläfchen allein im Kinderzimmer kein Problem und es duftet nach Mama oder Papa.

Stillkissen kaufen – das musst du wissen

Wenn ihr euch für eine Anschaffung entschieden habt, gilt es einige Dinge zu beachten. Welche Form, Farbe oder Länge soll das Stillkissen haben? Auch der Stoff spielt keine unwesentliche Rolle, da Allergikerinnen beispielsweise auf bestimmte Stoffe schlecht reagieren.

Das Material sollte natürlich schadstofffrei sein, aber auch nicht zu laut. Manche Stillkissen rascheln sehr laut und wecken später auch das Baby unsanft auf, wenn es beim Stillen eingeschlafen ist. Gleichzeitig könnt ihr selbst vor der Geburt auf einem rascheligen Kissen auch weniger gut schlafen.

Man sollte ebenfalls darauf achten, dass Bezug und Kissen separat sind, um den Bezug waschen zu können. Reißfeste Nähte sollte das Stillkissen ebenfalls haben und im besten Fall einen versenkten Reißverschluss, damit ihr euch und euer Baby nicht verletzt.

