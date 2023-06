Ist das Netz einer Badehose wirklich gefährlich?

Wirklich nur sehr selten

Zum Glück sind diese Fälle außerordentlich selten. Wir sollten uns als Jungs-Eltern also keine großen Sorgen machen und uns nicht verunsichern lassen, wenn wir den nächsten Social-Media-Post dazu sehen. Es gibt viele Kinderärzte, die von diesem Phänomen noch nie etwas gehört haben. Dennoch scheint es hin und wieder vorzukommen. Wenn ihr wirklich wissen wollt, wie es aussieht, wenn sich ein Penis im Netz der Badehose verfängt, klickt auf diesen Beitrag der "National Library of Medicine" (USA), aber sagt hinterher nicht, wir hätten euch nicht gewarnt.

Einige Eltern empfehlen, das Netz direkt nach dem Kauf aus den Shorts herauszutrennen. Oder genau darauf zu achten, dass die Löcher wirklich seeeehr klein sind. Oder gleich solche Badehosen auszuwählen, die kein Netz haben. Tatsächlich erfüllt das Netz aber ja eine gewisse Funktion: Es hält die Genitalien nah am Körper und schützt sie vor Reibung am Außenstoff, der möglicherweise nicht so weich ist, und ersetzt quasi die Unterhose. Zudem sorgt es dafür, dass das Wasser schnell rauslaufen kann und dass die Luft gut zirkuliert, wenn man nicht im Wasser ist.

Was tun im Fall der Fälle?

Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht vorkommen. Doch wenn es nun einmal passiert ist? Versucht auf jeden Fall, ruhig zu bleiben, um euren Nachwuchs nicht zusätzlich zu beunruhigen. Wenn sich die Vorhaut nicht leicht aus dem Netz entfernen lässt, lasst die Shorts am besten an und begebt euch auf schnellstmöglichem Weg zum Arzt oder in die Klinik. Das Gewebe sollte nicht lange von der Blutzufuhr getrennt bleiben. Das medizinische Fachpersonal kann eurem Sohn ggf. eine örtliche Betäubung geben und mit einer feinen Schere das Netz der Badehose durchtrennen. Nachdem die schmerzhafte Schwellung abgeklungen ist, haben die Jungs meistens keine weiteren Beschwerden.