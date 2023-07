Achtung, extrem giftiger Ostsee-Fisch: Vorsicht vor dem Petermännchen!

Hach, so ein süßer Name: Petermännchen, das klingt putzig, nicht wahr? Aber so harmlos wie sein Name ist dieser Fisch ganz und gar nicht. Das Petermännchen ist sogar sehr giftig und zählt zu den gefährlichsten Gifttieren Europas. Auch an Nord- und Ostsee sticht der Gift-Fisch oft zu, jährlich gibt es zirka 30 bis 40 registrierte Unfälle. Die Krux: Das Petermännchen ist im flachen Wasser wirklich schlecht zu sehen. Deshalb: Packt unbedingt die Badeschuhe ein, wenn ihr den nächsten Urlaub an der Küste plant …