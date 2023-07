Wenn wir unsere Kinder morgens in die Kita bringen, geben wir damit für einige Stunden das Kostbarste ab, was wir haben. Für eine bestimmte Zeit und in bestimmten Bereichen übertragen wir damit auch die Verantwortung für unsere Kinder auf andere. Dass das mitunter auch mal überhandnimmt, davon können wohl die meisten Erzieher ein Lied singen. Zum Beispiel, wenn Eltern erwarten, dass die Erzieher beim Abholen noch schnell die Windel des Kindes wechseln, das sei doch schließlich ihr Job ...