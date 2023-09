14 Fragen, die ihr bei der Kita-Besichtigung stellen solltet

10. Bekommt das Kind Platz für private Schätze?

Jedes Kind sollte ein privates Fach haben, in dem nicht nur Ersatzkleidung aufbewahrt wird, sondern auch Platz für "Schätze" ist, wo es die eigenen Werke lassen und am nächsten Tag wieder herausholen kann. An solchen Kleinigkeiten erkennt man, wie ernst die Kinder genommen werden.

11. Gibt es vor der Eingewöhnung einen Probetag zum Kennenlernen?

Wenn ihr unangemeldet zur Kita-Besichtigung vor der Tür steht, wertet es nicht gleich negativ, wenn man euch bittet, vorher einen Termin zu vereinbaren. Das muss keineswegs heißen, dass es etwas zu verbergen gibt. Im Gegenteil. Es heißt: Hier wird sich Zeit genommen.

In vielen Einrichtungen wird vor der Eingewöhnung ein Probetag vereinbart, an dem sich die Eltern zusammen mit dem Kind umsehen dürfen und im besten Fall bereits die Bezugsperson kennenlernen. So gelingt der Kita-Start später dann einfacher, weil die Umgebung und die Personen nicht mehr ganz neu sind.

12. Wird kindgerecht gebastelt?

Hängen zum Beispiel zwanzig gleiche, von Erwachsenenhand nachgeschnittene Bilder im Flur, spricht das nicht für kindgerechtes Arbeiten. An Bastel- und Malarbeiten kannst du erkennen, ob die Kinder wirklich einbezogen werden oder ob es nur um ein ordentliches, repräsentatives Ergebnis geht. In guten Kitas sind alle Bastelmaterialien so gelagert, dass die Kinder allein drankommen.