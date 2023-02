Welche Folgen haben ständig wechselnde Bezugspersonen in der Kita?

Kitaleitung und Eltern müssen zusammenarbeiten

Bis zum Jahr 2025 werden in Kitas 309.000 Fachkräfte fehlen, hat das Deutsche Jugendinstitut berechnet. Eltern werden also auch in Zukunft nicht darum herumkommen, dass die Betreuer in der Krippe immer mal wieder wechseln. Dabei sollten Kitaleitung und Eltern einiges beachten. "Sanfte Übergänge beim Wechsel zu einer neuen Bezugsperson sind für Kinder wichtig", sagt Anita Kofler, Psychologin am Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP). Deshalb sollte die Kitaleitung dafür sorgen, dass der Wechsel schrittweise und in Anwesenheit der bisher vertrauten Bezugspädagogin stattfindet. Kindern hilft es, wenn sie schon vor dem Wechsel die neue Bezugsperson kennenlernen und "beschnuppern" können. "Das macht das Geschehen für sie vorhersagbarer und kontrollierbarer." Eltern können ihre Kinder in einer solchen Phase des Umbruchs unterstützen, indem sie positiv und freundlich mit der neuen Erzieherin umgehen. "Kinder sind immer abhängig davon, wie ihre Eltern und andere wichtige Bezugspersonen eine Situation bewerten. Sie lesen daran ab, ob eine Situation für sie sicher und damit bewältigbar ist und reagieren entsprechend", erklärt Anita Kofler.

Ab einem gewissen Punkt sollten Eltern aber keine gute Miene mehr zum Personal-Wechsel-Dich-Spiel machen: "Wenn ein häufiger Wechsel der Bezugserzieher stattfindet, sollten Eltern eine andere Betreuungslösung suchen", rät Entwicklungspsychologe Zimmermann. Kindergartenkinder können einen Betreuerwechsel besser verarbeiten. "Es ist aber nicht so, dass ihnen der Wechsel der Betreuungsperson nichts ausmacht", betont Peter Zimmermann. Ab drei Jahren sind Kinder jedoch häufiger in der Lage, die Situation zu verstehen. Außerdem können sie sich schon besser ausdrücken und in Stresssituationen selbst beruhigen.