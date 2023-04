Wieso gibt es nur so wenige männliche Erzieher in Kitas?

Weibliche Erzieherinnen sind in deutschen Kitas immer noch deutlich in der Überzahl. In vielen Kitas gibt es sogar noch gar keine männlichen Fachkräfte. Wo sind sie nur, die Männer in den Kitas? Sind die Vorurteile wirklich so groß? Oder wollen einfach noch immer zu wenige Männer diesen schönen Beruf ausüben? Ein Plädoyer für mehr Männer in den Kitas unserer Kinder.