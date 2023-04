Gebrauchte Kinderkleidung: Was ihr vor dem Secondhand-Kauf wissen solltet ...

Wie komme ich in eine Flohmarkt-WhatsApp-Gruppe?

Wollt ihr euch lieber online aber möglichst risikoarm an das Thema Secondhand herantasten, tretet doch einer lokalen WhatsApp- oder Facebook-Gruppe zu diesem Thema bei. Entweder ein befreundetes Elternteil kennt diese sowieso schon und kann euch hinzufügen, oder ihr sucht gezielt danach. Am einfachsten geht das via Groupler.

Was genau das ist? Ihr müsst euch bei diesem Online-Tool einloggen und gebt in die Suchleiste den Suchbegriff Secondhand und den Ort ein, an dem ihr wohnt. Schon werden euch Suchergebnisse präsentiert. Ist nichts dabei, probiert ein wenig mit den Begriffen herum. Jede Gruppe hat so ihre Eigennamen. Habt ihr gefunden, was ihr sucht, müsst ihr euch nur noch hinzufügen und könnt dann Dinge via WhatsApp kaufen und verkaufen.

Das Gute an WhatsApp-Gruppen: Ihr kauft nicht die Katze im Sack, sondern besprecht mit der Person, von der ihr etwas kaufen möchtet, einen Zeit- und Treffpunkt und könnt vor Ort die Ware anschauen. Das spart nicht nur Verpackungsmüll, Portokosten und CO2-Emissionen, weil nichts transportiert werden muss, es ist auch recht risikoarm. Wenn ihr euch unwohl mit dem Gedanken fühlt, Fremde zuhause zu treffen, vereinbart einen Treff an einen öffentlichen Platz. Ihr wärt aber auch nicht die ersten, bei denen aus einem WhatsApp Tauschgeschäft eine Freundschaft entsteht, denn Eltern die Gebrauchtes (ver)kaufen, haben oft Kinder im ähnlichen Alter und ähnliche Interessen.

Gebrauchtes über Ebay Kleinanzeigen und Vinted kaufen

Ähnlich wie WhatsApp-Gruppen funktioniert auch Ebay Kleinanzeigen oder Vinted. Auch hier bieten Menschen Gebrauchtes an, ihr könnt die Suche lokal begrenzen oder deutschlandweit suchen. Der Nachteil am Kauf ohne Treffen: Ihr müsst dem Verkaufenden Glauben schenken und hoffen, dass die Teile wirklich so sind, wie vorher beschrieben. Das kann zu bösen Überraschungen führen. Deswegen seid besonders vorsichtig bei Markenartikeln und fragt im Zweifelsfall einfach noch nach weiteren Fotos oder Dingen, die euch wichtig sind. Lieber einmal zu viel gefragt als am Ende eine löchrige Strickjacke durch Deutschland geschickt, die dann doch niemand anzieht.