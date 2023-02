Diese Gesichtsfilter für Kids sind NICHT lustig, sondern grausam

Und plötzlich wächst Mama ein Pferdekopf

Kuriositäten gibt es viele. Vor allem in den Sphären der bekannten Social-Media-Kanäle. Vieles ist zum Totlachen. Doch als wir sahen, dass derzeit viele Eltern Videos auf Tiktok und Instagram teilen, in denen sie einen speziellen Gesichtsfilter verwenden und ihre Kinder dadurch anfingen, zu weinen – na, da fehlten uns einfach die Worte. Ihr Gesicht verwandelte sich durch diese speziellen AR-Filter (Augmented Reality) in einen Pferdekopf. Die Intention dahinter? Sie wollten ihre Kinder anscheinend absichtlich in Angst und Schrecken versetzen. Kann das sein? Hier seht ihr ein Beispiel: