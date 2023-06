Fünffachmama erzählt: "Wie ich den Kontakt zu meinen Kindern in der Pubertät nicht verloren habe"

1. Weniger erzählen, mehr zuhören!

Unsere Teenager separieren sich auf ganz natürliche Weise von uns. Es gibt trotzdem nichts Wichtigeres für sie als sich gehört zu fühlen. Signalisiert ihr als Eltern also, dass ihr wirklich gute Zuhörer seid, fühlt sich euer Kind mehr dazu geneigt, auch von sich etwas preiszugeben.

2. Mehr Fragen stellen!

Aber die richtigen! Banale Fragen à la "Wie war es in der Schule?" gehen den meisten Pubertierenden auf die Nerven. Traut euch etwas tiefgründiger zu werden. Was weißt du schon darüber? Was denkst du dazu? Was fühlst du? Das sind gute Ice-Breaker für Unterhaltungen mit euren Teenagern. Sogar um etwas heiklere Konversationen zu beginnen, zum Beispiel zum Thema Sex oder Pornos.

3. Leg dein Handy weg, wenn sie in der Nähe sind!

Unsere Kinder können förmlich riechen, wenn wir unsere Handys bei uns haben und davon abgelenkt sind. Das Beste ist also, wenn wir mit unseren Teens in einem Raum sind: Handy weglegen und sich den Kids widmen. Schenkt ihnen die Aufmerksamkeit und Zeit, die sie verdienen. Plus: So seid nicht nur erreichbarer, sondern auch auch gleichzeitig Vorbild!

In diesem Instagram-Reel fasst Courtney ihre Tipps zusammen: