Schützen, aber nicht überbehüten

Es wird sich vermutlich nicht ganz vermeiden lassen, dass Jugendliche in ihren Peergroups mit Alkohol (und vielleicht auch mit anderen Rauschmitteln in Berührung kommen. Mache dir bitte nicht zu viele Sorgen deswegen. Zu viel Fürsorge kann schnell ins Gegenteil umschlagen. Enge dein Kind nicht ein, sondern versuche, Vertrauen zu schaffen und ihm das Gefühl zu geben, jederzeit da zu sein, um Fragen zu beantworten. Wichtig ist es deshalb auch, dass man als Eltern gut informiert ist. Das gilt selbstverständlich nicht nur für den Umgang mit Drogen. In der Pubertät verändert sich schließlich nicht nur die Persönlichkeit, sondern auch der Körper des Kindes. Eingeleitet wird diese Phase des Lebens mit dem Beginn der Produktion von Sexualhormonen – bei Mädchen mit elf, bei Jungs mit etwa zwölf bis 13 Jahren. Bei Mädchen tritt die erste Menstruation auf, Jungen haben ihren ersten Samenerguss.

Hormone sorgen für Veränderung

Diese gravierenden Veränderungen können Jugendliche mitunter ganz schön durcheinanderbringen und zusätzlich für schlechte Laune, Stimmungsschwankungen und Schüchternheit sorgen. Das hängt ganz vom Temperament ab. Gerade wenn es um das Thema Sexualität geht, sollte man so behutsam wie möglich mit dem Kind umgehen. Wenn es anfängt, sich auszuprobieren, und den ersten Freund oder die erste Freundin mit nach Hause bringt, sollte es auf Vertrauen stoßen. Am besten begleitest du dein Kind so rücksichtsvoll wie möglich durch die Pubertät. Biete Hilfestellungen an, wenn sie nötig sind, und bleib im Gespräch. Falls es zu Auseinandersetzungen kommen sollte: Bleib möglichst cool.

Autorin: Anne Reis