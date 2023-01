Ab wann eignen sich Balance-Boards für Kinder?

Redaktions-Test des Wahu-Balance-Boards

Unsere Redakteurin Irlana hat mit ihrem zehnjährigen Sohn das Balance-Board von Wahu getestet:

"Hui, da muss man ja ganz schön aufpassen, denke ich, als ich mich das erste Mal daraufstelle. Ich habe durchaus Erfahrung mit 'echtem' Wellenreiten (aber nicht mit Skateboardfahren). Das Wahu-Board gibt es entweder mit einer Korkrolle (je nach Farbe etwa zwischen 150 und 180 Euro) zum Unterlegen oder einer Korkhalbkugel für Bewegungen in alle Richtungen. Wir haben beides zum Ausprobieren hier. Mein zehnjähriger Sohn schnappt sich erst mal die Halbkugel. Finde ich auch besser, denn er soll nicht – so wie ich – schwungvoll durchs Wohnzimmer gleiten, um dann fast auf dem Hintern zu landen ;-) Direkt nach dem ersten kurzen Versuch zieht sich mein Sohn die Socken aus. Er hat schnell raus, dass man bei diesem Sport besser barfuß unterwegs ist, da man mit Socken zu sehr rutscht. Und dass man am besten in die Knie geht, um die Balance zu halten.

Es gibt Momente, da streiten wir drei in unserer kleinen Familie uns quasi darum, wer jetzt mal dran ist. Natürlich wird das Board hier nicht non-stop benutzt. Aber wenn einer anfängt, sind auch die anderen gleich Feuer und Flamme. Wie gesagt, vor allem mit der Rolle braucht es etwas Übung, aber diese Herausforderung macht es ja auch gerade so spannend, seine eigene Technik zu entwickeln. Zum Glück hat man recht schnell Erfolgserlebnisse, auch wenn zwischendurch die Oberschenkel zittern. Und bei den diversen Trockenübungen auf dem Board merkt man gar nicht, wie die Zeit vergeht. So vertieft und konzentriert sind wir bei der Sache. Und hier seht ihr, wie man auf das Board aufsteigen kann: