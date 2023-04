Nachhaltig feiern: So funktioniert das Null-Müll-Kinderfest

Nachhaltig feiern: Liste für die Planung

Eine gute Planung ist das A und O einer grünen Kinderfete. Macht euch im Vorwege Gedanken um die Punkte, die euch besonders wichtig sind. Fertigt dazu auch gern eine Liste zur besseren Übersicht an. Zudem hilft ein Zeitplan dabei, den Überblick zu behalten. Übrigens: Warum nicht mal statt am Nachmittag am Vormittag feiern? Dann sind die Kleinen nicht so überdreht und können am Nachmittag, wenn die Feier beendet ist, zu Hause runterfahren. Und ihr? Nun, ihr könnt in Ruhe die Partyreste beseitigen, den aufregenden Tag verarbeiten und dann entspannen.

Nachhaltig Kindergeburtstag feiern: Die besten Beschäftigungen

Nur Kuchen essen und am Tisch sitzen? Langeweile hat nichts auf einer Kinderfete zu suchen. Deshalb ist es gut, sich vorher ein paar schöne Beschäftigungen für die Kleinen zu überlegen.

Vier nachhaltige Ideen mit Spaß-Faktor: