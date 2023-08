Wie toll sind denn bitte Pustestifte für Kinder?!

Was sind Pustestifte?

Wie der Name schon sagt, sind die sogenannten "Blow pens" Stifte, in die man hineinpustet und so die Farbe aufs Papier bringt. Die Bilder, die dabei entstehen, haben häufig eine Airbrush-Anmutung.

Pustestifte-Anleitung

Legt am besten eine Tischdecke oder Zeitungspapier aus, falls euer Kind aus Versehen mal zu doll pusten sollte. Dann müsst ihr die Stifte anhand der beigelegten Anleitung zusammenbauen: Erst müsst ihr dem Stift die Kappe abnehmen. Das Ende des Stifts wird umgedreht und auf die Spitze gesetzt. Diese Sicherheitskappe verhindert beim Pusten, dass euer Kind Farbe inhalieren kann. Jetzt könnt ihr loslegen: Lasst euer Kind mit ca. zehn Zentimeter Abstand zum Blatt in den Stift pusten. Je kräftiger, desto intensiver die Farbe.

Die Farben sind relativ flüssig: Beim Pusten sprenkeln sie aufs Blatt und hinterlassen farbenfrohe Kunstwerke mit Airbrush-Effekt.