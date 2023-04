Warum Basteln mit Quetschie-Deckeln eine grandiose Idee ist!

1. Autoräder aus Quetschie-Deckeln basteln

Simple Autos malen kann wohl jeder, doch nun könnt ihr ihnen sogar kunterbunte Räder verpassen. Einfach draufkleben oder den Schraubverschluss durch ein Loch in der Pappe stecken. So lassen sie sich sogar drehen. Größere Kids können sich auch an einem anderen Projekt versuchen und mit Klopapierrollen und den Deckeln kleine Rennautos basteln …