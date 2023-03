Das ABC der Babytrage: Wie du dein Kind bequem und sicher tragen kannst

Kaufratgeber

Du hast dich also entschieden, dein Baby in einer Trage zu tragen – perfekt! Das bringt einige Vorteile mit sich, denn das Tragen deines Babys in einer Trage verbindet die Nähe und Geborgenheit mit der Unabhängigkeit deiner Hände. Wir zeigen dir die verschiedenen Arten und Vorteile von Babytragen und erklären dir, wie du dein Baby im Alltag sicher und bequem tragen kannst.