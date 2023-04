Geruchsdichte Windeleimer: Worauf es beim Kauf ankommt

In welchen Müll kommen Windeln?

Es ist üblich, den Inhalt des Windeleimers in den normalen Müll zu entsorgen, nicht in den Biomüll oder den Hausmüll. Einige Gemeinden bieten sogar spezielle Windelcontainer an, in denen du deinen vollen Eimer leeren kannst, aber diese sind nicht oft verfügbar und müssen meist beantragt werden.

Eine andere Möglichkeit ist der weiße Windelsack, der in einigen Kommunen kostenlos erhältlich ist. Sofern dieser in deinem Wohnort verfügbar ist, erkundige dich auch nach den Abholzeiten der Müllabfuhr. Im Schnitt wird der weiße Windelsack alle 14 Tage eingesammelt. Bei der Auswahl des geeigneten Windeleimers solltest du diese Kriterien im Auge behalten, um den besten Windeleimer für deine Ansprüche zu finden.