Die Vorteile des Windeleimers: Warum es sich lohnt, in einen zu investieren

Wo wird ein Windeleimer entleert?

Grundsätzlich gehört der Inhalt des Windeleimers in den Restmüll – nicht in den Bio- oder Hausmüll. In manchen Fällen bietet die Gemeinde sogar spezielle Windelcontainer an, in die du deinen vollen Eimer entsorgen kannst. Diese Container sind aber selten und müssen in der Regel beantragt werden.

Eine weitere Alternative sind Plastiktüten wie der weiße Windelsack, der in einigen Kommunen kostenlos erhältlich ist. Die Müllabfuhr holt den Sack alle zwei Wochen gesondert ab.