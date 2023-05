Babyglück im Doppelpack: So findest du das richtige Stillkissen für Zwillinge

Das My Brest Friend Zwillingskissen Plus ist ein amerikanisches Stillkissen für Zwillinge mit einer festen Füllung, um mehr Stützung und Komfort zu bieten. Es hat eine Form, die die Babys in einer bequemen Position hält, und es ist mit einer waschbaren Hülle ausgestattet.

Wie werden Zwillingsstillkissen angelegt?

Wenn es um das Stillen von Zwillingen geht, kann ein Stillkissen eine enorme Hilfe sein. Es gibt zwar etliche verschiedene Modelle auf dem Markt, doch eines haben sie jedoch alle gemeinsam: Sie sind rund geformt und bieten genügend Platz für beide Babys.

Du als Mama legst dir das Kissen am Rücken entlang um den Körper und kannst so eine bequeme Position einnehmen. Die mittige Polsterung dient als zusätzliche Rückenstütze und seitlich links und rechts von dir ist genug Platz für beide Babys, damit sie bequem an die Brust angelegt werden können.

Übrigens: Manch ein Zwillingsstillkissen-Modell ist mit einem Feststellgurt ausgestattet. Damit kannst du das Stillkissen gut fixieren und verhindern, dass es beim Stillen verrutscht. Einige Modelle haben sogar seitlich eine kleine Tasche angebracht, in der kleine Utensilien wie Stillhütchen sicher verstaut werden können.

Welche Unterschiede gibt es beim Bezug eines Stillkissens?

Beim Bezug eines Stillkissens gibt es unterschiedliche Materialien, die verwendet werden. Einige Modelle haben einen Bezug aus Baumwolle, der hautfreundlich und atmungsaktiv ist. Andere wiederum haben einen Bezug aus Polyester oder anderen synthetischen Materialien, die weniger atmungsaktiv sind. Einige Hersteller bieten auch Bezüge aus Bio-Baumwolle an, die besonders umwelt- und hautfreundlich sind.

Es ist wichtig, darauf zu achten, dass der Bezug waschbar ist, da Stillkissen oft Flecken bekommen und regelmäßig gereinigt werden müssen. Die meisten Bezüge können in der Waschmaschine gewaschen werden, einige können sogar in den Trockner gegeben werden. Bei 60 °C ist das Reinigungsergebnis optimal. Es ist jedoch immer ratsam, die Waschanleitung des Herstellers zu beachten, um Schäden am Bezug zu vermeiden.

Da das Stillkissen direkt in Kontakt mit der Haut deines Babys kommt, sollte der Bezug frei von schädlichen Chemikalien und allergieauslösenden Stoffen sein. Bezüge aus natürlichen Materialien wie Baumwolle oder Bio-Baumwolle sind hier oft die beste Wahl.

Schadstoffreiheit erkennst du übrigens an diversen Siegeln. Zum Beispiel am Oeko-Tex Standard 100 oder am GOTS-Zertifikat. Diese Siegel garantieren, dass der Bezug frei von schädlichen Stoffen ist und somit unbedenklich für dein Baby verwendet werden kann.