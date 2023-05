Nie wieder Windelwechseln: Mit der Töpfchen-Trainingshose zum schnellen Erfolg

Können Töpfchenhosen gewaschen und getrocknet werden?

Ja, Töpfchen-Trainingshosen können gewaschen und getrocknet werden. Tatsächlich sind die meisten Töpfchen-Trainingshosen so konzipiert, dass sie wiederverwendbar und waschbar sind. Du kannst sie einfach in der Waschmaschine waschen und dann an der Luft trocknen lassen oder im Wäschetrockner trocknen.