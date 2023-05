Das Töpfchen – Ein wichtiger Schritt in der Entwicklung deines Kindes

Als Elternteil möchtest du nur das Beste für dein Kind. Der Übergang von der Windel zum Töpfchen ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung deines Kindes. Es ist ein Zeichen dafür, dass dein Kind wächst und sich verändert. Doch welche Art von Töpfchen ist die richtige Wahl für dein Kind und den ersten Toilettengang? In diesem Ratgeber erfährst du alles, was du über das Töpfchen und dessen Kauf wissen musst.