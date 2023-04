Windeleimer ohne Kassette: gut und günstig

Wofür wird ein Windeleimer benötigt?

Wenn du keine Lust hast, mit jeder stinkigen Windel nach draußen an die Tonne zu laufen, damit es in deiner Wohnung nicht riecht, ist ein Windeleimer ideal. In ihm lassen sich Babywindeln und auch Windeln von Erwachsenen, zum Beispiel bei Inkontinenz, geruchsfrei lagern. Je nach Größe sogar für mehrere Tage, bis der Eimer entleert werden muss.