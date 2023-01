Krabbelschuhe im Test: Jeder zweite ist krebsverdächtig

Schadstoffbelastete Kinderprodukte

Gerade Kinderprodukte können doch nicht krebserregend sein. Würde man denken. Dass die Realität leider immer noch anders aussieht, zeigt der aktuelle Krabbelschuh-Test. Und so können die Tester nur fünf der zwölf getesteten Schuhe empfehlen – der Rest fällt ganz klar durch.

Das liegt in den meisten Fällen am krebsverdächtige Farbstoffbestandteil Anilin. Für diesen Stoff gelten in Kinderspielzeugen strenge Grenzwerte, leider aber noch nicht in Kinderkleidung, zu der auch Schuhe gehören. Und das, obwohl Babys und Kleinkinder ja auch ihre Schühchen ab und an mal gerne in den Mund nehmen.