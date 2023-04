Anne Wünsche hat abgetrieben: "Ich möchte das NIE WIEDER erleben müssen"

Der Social-Media-Star ist sich der Konfrontation mit der Öffentlichkeit bewusst: "Für viele wird das auf totales Unverständnis treffen und ich werde die Tage sicherlich einige böse Nachrichten erhalten…aber ich möchte diesen Weg dennoch mit euch teilen." Warum? "Ich sehe nicht ein, solch ein Thema zu verstecken, aus Angst vor der Reaktion."

Ihre Community reagiert extrem gespalten

Tatsächlich haben sich 13.000 Kommentare unter dem Post gesammelt und teilen sich von extrem-pro bis hin zu extrem-contra: "Du wirst es ewig bereuen. Unfassbar so was" liest man da, genau wie "Wie wärs wenn man sich einfach sterilisieren lässt, wenn man sich so sicher ist." Viele Follower unterstützen Anne aber auch und schicken ihr virtuellen Support: "Dein Körper, deine Entscheidung!" schreibt eine Userin. Eine andere: "Niemand hat das Recht dir da reinzureden und niemand außer dir lebt dein Leben! Finde stark, dass du das teilst und zu deiner Entscheidung stehst. Du bist eine tolle Mami, Anne!"

Wie es nun für die junge Influencerin weitergehen wird?

Sie weiß seit zwei Wochen von der Schwangerschaft, ist in der siebten Woche und bereits mit ihrer Frauenärztin in Kontakt. Was Annes Freund zu dem Thema sagt, ist bisher nicht bekannt. Aber sie haben laut ihrer Instagram Stories die Entscheidung gemeinsam getroffen.

