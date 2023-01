Ashley Grahams neues Insta-Bild zeigt: Mamas können Multitasking am allerbesten!

Kinder und Familie sind ein Wunder

Ashley Graham: Mir gefällt die Idee, dass ich eine einflussreiche Person mit einer Mission sein könnte, aber ich habe es nie darauf angelegt. Ich komme aus einfachen Verhältnissen, jedenfalls von unkomplizierten Menschen, und dennoch scheine ich ständig in einer Diskussion zu landen.

Wird das Muttersein bedeuten, dass ich einen Haufen neuer Ideen und Meinungen entwickele, die ich zum Ausdruck bringen will? Wahrscheinlich. Und wisst ihr was? Diese Idee gefällt mir. Ich kann mir keinen größeren Lebenssinn vorstellen, als dieses Wunder, unsere Kinder und Familien, zu feiern. Gleichzeitig bedeutet das, dass ich allen Mamas und Papas in der ganzen Welt meinen Respekt zolle für die erstaunlichen Dinge, die sie tagtäglich leisten. Das muss man einfach feiern!

Plus-Size-Models ganz oben

Auf jeden Fall bin ich selbstbewusst genug, Dinge auf meine Art zu machen, auch wenn es ums Muttersein geht. Ich habe keine Angst davor, meinen Weg zu vertreten. Natürlich kommt ein großer Teil davon, dass ich ein fülligeres Modell bin. Es war eine prägende Zeit, als wir endlich die Aufmerksamkeit bekamen, die wir verdienen. Wir waren definitiv nie in der Unterzahl in der westlichen Kultur, allerdings könnte es so scheinen, wenn man es an unserer bis dahin geringen Präsenz in der Werbung und den Medien misst. Das war komplett an der Realität vorbei. Es war das am schlechtesten geheimgehaltene Geheimnis der Gesellschaft. Zum Glück ändert sich der Fokus inzwischen.

"Elternsein ist das wunderbarste Geschenk"

Früher hatte ich immer den Satz im Kopf "Gib dich nicht mit Menschen ab, die dir nicht guttun". Wir alle haben zu viel zu verlieren, als dass wir uns von denjenigen aufhalten lassen sollten, die eine andere Meinung haben als wir. Ich würde mich niemals entschuldigen für etwas, das ich poste. Wenn es jemandem nicht gefällt, soll er wegschauen.

Insofern hoffe ich, dass ich als Mutter dazu beitragen kann, dass auch andere zu schätzen wissen, was sie haben und sich trauen, davon genauso laut und stolz zu erzählen wie ich. Elternsein ist das wunderbarste Geschenk, das man sich vorstellen kann, und jeder darf das auf seine Art genießen. Ich bin so froh, dass die Zeiten vorbei sind, in denen alle verbergen mussten, wie sie ihre Babys und Kinder aufziehen und pflegen. Wir können alle stolz darauf sein, was wir leisten.

Was wirklich wichtig ist